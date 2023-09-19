الخارجية: نقدر دعم أيرلندا للقضايا العربية.. ونتطلع لترجمته إلى تعاون اقتصادي واستثماري

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مايكل مارتن وزير خارجية أيرلندا، في نيويورك، على هامش أعمال الشق الرفيع للدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تطبيق “إكس”، وقائع الاجتماعات بين وزير الخارجية ونظيره الأيرلندي، فضلا عن صور من جلسة الاجتماعات الثنائية بين وفدي البلدين.

وعلق السفير أبو زيد، على الصور: “نثمن تميز صداقتنا تاريخيا، وتعاوننا السياسي في محافل عديدة، ونقدر جليلاً دعم أيرلندا للقضايا العربية، ونتطلع إلى ترجمة كل ذلك إلى تعاون اقتصادي واستثماري رائد”.