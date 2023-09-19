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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد كريمة: الرئيس السيسي أنقذ الأزهر الشريف من الاختطاف

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الأزهر الشريف من الاختطاف".

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى،: "ميليشيات خيرت الشاطر نفذت تدريبات عسكرية في ساحة الأزهر أيام الإخوان".

وأضاف أحمد كريمة :" دستور جماعة الإخوان الإرهابية نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع على مذهب أهل السنة والجماعة، والإخوان جعلوا الشريعة طائفية وهذا أمر لا يجوز ".

وتابع أحمد كريمة :" في الفترة من 2011 وحتى 2014 كنت أدخل جامعة الأزهر أجد إعلانا بمحاضرة لشيخ سلفي بدون استئذان رئيس الجامعة ".

وأكمل احمد كريمة :" جامعة الأزهر عانت الكثير بسبب جماعة الإخوان الإرهابية ومخططاتهم الخبيثة ".

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