أحمد كريمة: الرئيس السيسي أنقذ الأزهر الشريف من الاختطاف

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الأزهر الشريف من الاختطاف".

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى،: "ميليشيات خيرت الشاطر نفذت تدريبات عسكرية في ساحة الأزهر أيام الإخوان".

وأضاف أحمد كريمة :" دستور جماعة الإخوان الإرهابية نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع على مذهب أهل السنة والجماعة، والإخوان جعلوا الشريعة طائفية وهذا أمر لا يجوز ".

وتابع أحمد كريمة :" في الفترة من 2011 وحتى 2014 كنت أدخل جامعة الأزهر أجد إعلانا بمحاضرة لشيخ سلفي بدون استئذان رئيس الجامعة ".

وأكمل احمد كريمة :" جامعة الأزهر عانت الكثير بسبب جماعة الإخوان الإرهابية ومخططاتهم الخبيثة ".