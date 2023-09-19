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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: إمام عاشور خطأ كولر الأكبر في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو على خسارة الأهلي لـ السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0 للفريق الجزائري.

 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان لديه ثقة زائدة قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، وفوجئت من تشكيل مارسيل كولر الأساسي، وتحديدا الدفع بـ إمام عاشور أساسيا" 
 

وأضاف: "كان لازم إمام عاشور مياخدش أكتر من 20 أو 25 دقيقة، لأنه مفتقد رتم الماتشات، وإمام في ماتش اتحاد العاصمة كان غلطة إنه يبدأ" 
 

وتابع: "في لاعيبة في الأهلي مش بيصنعوا الفارق وفي لاعيبة في الناشئين أحسن منهم"

واختتم: "علي معلول مينفعش يلعب كل الماتشات، 60% فقط من المباريات، وفي كل المباريات التي تريد إراحة بها معلول، لن تقوم بإراحته، ولا يوجد له بديل"

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