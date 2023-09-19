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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخل مصنع تيسلا.. نتنياهو يوجه رسالة لـ إيلون ماسك بشأن منصة X

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو وإيلون ماسك

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيلون ماسك، مالك منصة إكس، على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير، ومكافحة خطاب الكراهية، وذلك خلال اجتماع بينهما، الإثنين، بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ماسك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هاجم “ماسك” رابطة مكافحة التشهير، متهمًا المنظمة غير الربحية التي تعمل على مكافحة معاداة السامية، بالتسبب في المقام الأول في انخفاض بنسبة 60٪ في عائدات الإعلانات الأمريكية عند X، دون تقديم أدلة.

واشترى ماسك المنصة، التي كانت تعرف آنذاك باسم تويتر، في أكتوبر.

وانضم Musk سابقًا إلى محادثة على X باستخدام هاشتاج #BantheADL، حيث تفاعل مع المستخدمين الذين عبروا عن آراء متعصبة للبيض، وسأل المتابعين عما إذا كان يجب عليه استطلاع رأي المنصة حول حظر ADL.

وقال نتنياهو خلال اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة على قناة X من مصنع تيسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا: “آمل أن تجدوا، ضمن حدود التعديل الأول للدستور، القدرة ليس فقط على وقف معاداة السامية … ولكن أي كراهية جماعية لشعب ما”. .

وأضاف نتنياهو 'أعلم أنكم ملتزمون بذلك... لكني أشجعكم وأحثكم على إيجاد التوازن'.

رد ماسك بالقول إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء 'يروج للكراهية والصراع'، مكررًا تصريحاته السابقة بأن X لن يروج لخطاب الكراهية.

قال ماسك إن X يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من توزيع بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه 'حرية التعبير، وليس حرية الوصول'.

وأشار الملياردير، الذي يدير أيضًا شركتي تيسلا وسبيس إكس، إلى أنه تلقى معارضة من موظفي تيسلا بشأن الاجتماع مع نتنياهو أكثر من 'أي شيء آخر قمت به على الإطلاق'.

ويحاول نتنياهو وائتلافه القومي الديني الحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بحجة أنها ضرورية لمنع التجاوزات السياسية من قبل القضاة غير المنتخبين.

ويقول المعارضون إن التغييرات يمكن أن تشجع الفساد وإساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الرقابة الفعالة، وقد أدت هذه القضية إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي وأثارت مخاوف بشأن صحة الديمقراطية في إسرائيل.

وتجمع حوالي 200 شخص يحتجون على الإصلاح القضائي خارج مصنع تيسلا في كاليفورنيا، حيث أقيم الحدث.

وناقش ماسك ونتنياهو أيضًا كيفية الاستفادة من فوائد التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، مع الحد من المخاطر على المجتمع، وهو ما أثاره ماسك وآخرون في صناعة التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة.

وقال نتنياهو: 'إننا نقف اليوم عند منعطف بالنسبة للبشرية جمعاء، حيث يتعين علينا الاختيار بين نعمة ونقمة'، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تقدم الطب ولكنه يؤدي إلى مخاطر مثل تعطيل الديمقراطية.

وانخفض الاستثمار الأجنبي في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التباطؤ العالمي وتفاقم بسبب مخاوف المستثمرين من أن الضغط لتقليص صلاحيات المحكمة العليا سيؤدي إلى إزالة الضوابط والتوازنات الرئيسية.

ومع الانخفاض الحاد في التدفقات الأجنبية؛ ضعف الشيكل بأكثر من 8% مقابل الدولار هذا العام.

الحد من المخاطر إسرائيل بنيامين نتنياهو إيلون ماسك رابطة مكافحة التشهير

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