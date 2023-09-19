مكارثي يخوض أكبر تحد في الكونجرس ويختبر الأغلبية الضيقة بمعركة إغلاق الحكومة

دخل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الاثنين، في أكبر تحد خلال الأشهر الثمانية التي قضاها كأكبر جمهوري في الكونجرس، حيث يحاول تجنب إغلاق الحكومة في أقل من أسبوعين دون أن يفقد منصبه كرئيس لمجلس النواب.

أمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حتى 30 سبتمبر لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة خلال عقد من الزمن من خلال تمرير تشريع الإنفاق الذي يمكن للرئيس جو بايدن التوقيع عليه ليصبح قانونًا لإبقاء الوكالات الفيدرالية واقفة على قدميها.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا في مجلس النواب، وهو ما لا يترك لمكارثي مجالا كبيرا للمناورة في الوقت الذي يواجه فيه معارضة لتشريع الإنفاق من مجموعة صغيرة من المحافظين المتشددين. وقال مكارثي للصحفيين إنه سيطرح مشروعي قانون الإنفاق على مجلس النواب للنظر فيهما هذا الأسبوع، بما في ذلك إجراء مؤقت قصير المدى، لمعرفة ما إذا كان يمكن إقرارهما.

وقال مكارثي: 'سأواصل القتال طوال الطريق'، مشيرًا إلى أن إغلاق الحكومة من شأنه أن يقوض الأمن الأمريكي في الخارج وعلى الحدود مع المكسيك.

وأضاف مكارثي: 'علينا أن نظهر للجمهور الأمريكي أفكارنا وأن نكون قادرين على تمريرها'. 'سنكون عقلانيين ومسؤولين ومعقولين.'

بدأت سياسة حافة الهاوية السياسية في جذب انتباه وول ستريت، حيث أشارت وكالة التصنيف فيتش إلى مفاوضات مباشرة متكررة تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها عندما خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من تصنيف AAA من الدرجة الأولى. في وقت سابق من هذا العام.

لا تقتصر الازدحامات على مجلس النواب، حيث قام تومي توبرفيل، أحد المعارضين الجمهوريين المتشددين في مجلس الشيوخ، بمنع تثبيت مئات من كبار الضباط العسكريين بسبب معارضته للسياسات التي تسهل الوصول إلى الإجهاض لعضوات الخدمة العسكرية.

وتعهد مكارثي بالمضي قدمًا هذا الأسبوع في مشروع قانون مخصصات الدفاع للعام المالي 2024 بقيمة 886 مليار دولار، والذي تعثر الأسبوع الماضي مع حجب المتشددين الدعم للمطالبة بمستوى إنفاق رئيسي للعام المالي 2024 يبلغ 1.47 تريليون دولار – أي أقل بـ 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في عام 2024. يمكن.

ومن المتوقع أن يتم التصويت يوم الأربعاء. وقال مكارثي إنه سيطرح إجراء مؤقتا - يعرف باسم 'القرار المستمر' أو CR - على المجلس يوم الخميس. ولا يستطيع مكارثي أن يتحمل خسارة ما لا يزيد عن أربعة أصوات جمهوريين بشأن التشريعات الحزبية. أكثر من ستة، بما في ذلك حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، يعارضون صراحة استمرار القرار.

ومن شأن هذا الإجراء أن يبقي الوكالات الفيدرالية واقفة على قدميها حتى 31 أكتوبر، مما يمنح الكونجرس مزيدًا من الوقت لسن اعتمادات واسعة النطاق لعام 2024. وسيخفض الإنفاق التقديري بنحو 8٪ للوكالات خارج الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث وسيفرض قيودًا معينة. بشأن الهجرة والحدود.

وقال النائب الجمهوري مات جايتز، وهو معارض لمكارثي، على وسائل التواصل الاجتماعي: 'هذا مشروع قانون فظيع، يجمع تمويل وكالات حكومية متباينة في تصويت واحد سيئ'.

واشتكى آخرون من أنها لن تخفض الإنفاق بما يكفي وستحتفظ بالتمويل للمستشار الخاص الأمريكي جاك سميث، الذي اتهم ترامب بارتكاب جنايات بسبب تعامله مع وثائق سرية وجهوده لإلغاء انتخابات 2020.

وقالت النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز في بيان: 'إن مجلس النواب الجمهوري يخذل الشعب الأمريكي مرة أخرى ويتبع طريق الألعاب والسيرك'. 'من العار أن رئيسنا الضعيف لا يستطيع حتى الالتزام بتشكيل لجنة لمناقشة الكارثة المالية التي تلوح في الأفق.'

ومن غير المرجح أن يحظى أي من مشروعي القانون بدعم الديمقراطيين ويصبح قانونًا، حتى لو حصل على ما يكفي من أصوات الجمهوريين لتمريره في مجلس النواب.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، اتفاق الجمهوريين في مجلس النواب بأنه 'متهور ومتهور'، مضيفًا أن استمرار القرار بين الحزبين هو 'الحل الوحيد لتجنب إغلاق الحكومة'.

'امسك الخط'

يتبنى بعض أعضاء تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب علنًا الإغلاق كتكتيك تفاوضي لشق طريقهم بشأن الإنفاق وأولويات السياسة المحافظة.

وقال النائب تشيب روي، عضو تجمع الحرية، الأسبوع الماضي: 'علينا أن نتمسك بالخط'.

وأخبر روي جمهورًا محافظًا مبتهجًا أن الإغلاق أصبح الآن أمرًا لا مفر منه 'تقريبًا'، وقال إن المحافظين يجب أن يكونوا مستعدين 'للمعركة القادمة في أكتوبر'.

وما لم يتمكن مجلس النواب من المضي قدما بشأن الإنفاق، قال زعماء الجمهوريين في أحاديثهم الخاصة إنهم قد يضطرون إلى التحرك مباشرة إلى المفاوضات مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن مشاريع قوانين المخصصات المالية، والتحايل على المتشددين.

سيكون الهدف هو تشريع من الحزبين يمكن أن يمرر في كلا المجلسين بسرعة ويوقعه بايدن ليصبح قانونًا. لكن العواقب قد تكون وخيمة بالنسبة لمكارثي، الذي بدأ بالفعل يترقب التهديد بالإطاحة به من منصبه.

وقال النائب رالف نورمان، وهو عضو آخر في تجمع الحرية: 'ستكون هذه نهاية فترة رئاسته'.