تمهيدا لتسليمه إلى المنتفعين.. تجهيز التجمع التنموي بالكيلو 61 في مركز الحسنة

يستعد مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، لتجهيز التجمع التنموي بالكيلو 61 في قرية بغداد بوسط سيناء؛ تمهيدا لتسليمه إلى المنتفعين؛ وذلك بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصة ببعض المرافق الخدمية داخله، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الإقليم.

وحول هذا الأمر، تفقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ومرافقوه، المنشآت داخل التجمع التنموي، بدءا من السوق، والمسجد، ومركز الشباب والرياضة، والملعب، وغيرها من المنشآت والمرافق الخدمية، وذلك بعد إزالة كل المعوقات التي كانت تحول دون عملية التسليم.

خدمة المواطن

وقال المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مجلس مدينة الحسنة ، إن التجمع التنموي متكامل المرافق والأنشطة التنموية ، بما يضمن خدمة المواطن داخله، لتحقيق أعلى أداء خدمي متميز، حيث يضم التجمع التنموي أرضا زراعية مجهزه بـ5 أفدنة لكل منتفع، ومنزل سكني، ومدرسة تعليم أساسي، وديوان وساحة رياضة، ومرافق خدمية متنوعة؛ بما يعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.