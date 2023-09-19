اليوم.. انطلاق البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مصر

تنطلق منافسات البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة، اليوم الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقام خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر.

ويختتم الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، معسكره، بقيادة خبير إيطالي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الإفريقية المشاركة بالبطولة، التي تكمن أهميتها كونها مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتأتي إقامة البطولة البارالمبية، بعد أيام من مشاركة منتخب تنس الطاولة في بطولة إفريقيا للأسوياء بتونس، والتي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى مقاعد فردية، والزوجي المختلط.

وكان منتخب الطاولة البارالمبي، قد شارك في منافسات بطولة السعودية الدولية، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، أيمن الزناتي، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.