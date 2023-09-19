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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشقق بعض البيوت.. مواطنون يمنيون يشعرون بهزة أرضية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن مواطنين شعروا بهزة أرضية في أجزاء من محافظتي تعز والضالع حيث تشقق علي اثرها بعض المنازل.

وذكرت صحيفة اليمن الآن؛ أن هزة الارضية شعر بها سكان مديرية الوازعية وعزلة بني عمر في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز والمناطق المجاورة بمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج.

وكانت جزيرة كريت سجلت في وقت سابق هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، بأن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 179 كيلومترا غرب إيراكليو جنوب اليونان.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على مسافة 52 كيلومترا شمال غرب مدينة كيساموس الواقعة غرب الجزيرة.

وشهد البحر المتوسط هزة أرضية، بقوة  3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة كريت اليونانية بعمق 14  كيلومترا، وعلى مسافة 94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.
 

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