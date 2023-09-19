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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة أمينة شلباية وهذا موعد الجنازة

أمينة شلباية
أمينة شلباية

أعلن محمد شلباية شقيق الإعلامية أمينة شلباية عن وفاة والدته ،وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك .

وقال محمد شلباية شقيق أمينة شلباية : إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدتي فوزية هانم حمزة على كوته، رحمها الله، التي وافتها المنية اليوم.

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وأضاف محمد  شلباية: نسأل الله أن يوسع مدخلها ويمنّ عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان، رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي، ببالغ الأسى والتوسل من الله لها بالرحمة فقد انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله اللهم أجرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب.

وتابع محمد شلباية : وأحفظها يارب بجوارك في الجنة يا كريم، الرجاء الدعاء لها ولنا جميعًا وكافة المسلمون، وصلاة الجنازة ستقام من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاة الظهر، والجنازة فى مقابر العائلة فى 6 أكتوبر على طريق الواحات.

الإعلامية أمينة شلباية أمينة شلباية طريق الواحات مسجد الرحمن الرحيم مسجد الرحمن محمد فراج

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