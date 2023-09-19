صحف الكويت| ولي العهد يتوجه غداً إلى الصين .. دعوة مجلس الأمة للانعقاد31 أكتوبر.. تشغيل حقول الغاز في الشمال رقميا

وزير الخارجية الكويتي يستنكر حكم المحكمة العليا في العراق حول اتفاقية "خور عبدالله"

«الوزاري الخليجي» للعراق: معالجة التطورات السلبية لحكم «الاتحادية»

مجلس الوزراء: دعوة مجلس الأمة للانعقاد.. 31 أكتوبر

تشغيل حقول الغاز في الكويت.. رقمياً

"الأرصاد": طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و"العظمى": 44

بايدن يعلن تقديم مساعدات إضافية لليبيا بقيمة 11 مليون دولار

ركزت الصحف الكويتية على قضية خور عبدالله، التي أصدرت فيها المحكمة العليا العراقية حكمًا أثار حفيظة الكويت واعتراضها الشديد، هذا علاوة على عدد من القضايا الأخرى.



قالت صحيفة الأنباء الكويتية، استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في أبوظبي.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا.

‎كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

‎كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

‎وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضا استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية.

‎كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دبي نهاية العام الحالي، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ.

قالت صحيفة الأنياء، يغادر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق له، أرض الوطن غدا الأربعاء، متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك للقاءه مع الرئيس ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانجشو بالصين.

ولفتت الصحيفة، استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).

وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الاثنين عقب مشاركاته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق".

وأضاف "نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت" مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.

علمت «الأنباء» من مصادر أن الكويت تتجه لتعميم تجربة الحقل الرقمي الذكي (كوديف) ليشمل تشغيل حقول الغاز الجوراسية (الغاز الحر) في شمال الكويت رقميا.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت تمضى قدما في المشروع، حيث طرحت ممارسة داخلية أول من أمس لتنفيذ المشروع، وقامت بتأهيل 9 شركات محلية وعالمية لتنفيذ العقد، وحددت 13 نوفمبر المقبل لتقديم العروض المالية.

وذكرت أن تجربة تشغيل حقول الغاز رقميا تعني أن الأجهزة والمعدات المركبة في الحقول هي التي تتحكم في طريقة عمل الحقل، حيث تقوم هذه الأجهزة باتخاذ القرارات المباشرة والمناسبة دون الرجوع إلى العنصر البشري، وخاصة في حالات الخطر أو عند تباطؤ العنصر البشري في اتخاذ القرار.

أخيرًا، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.



وذكرت صحيفة الوطن الكويتية، شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الأحد الماضي على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأحاط الشيخ سالم الصباح وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وأوردت الصحيفة، اعتمد مجلس الوزراء أمس الاثنين في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023م.

ذكرت صحيفة الوطن، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخصيص 11 مليون دولار لدعم الأعمال الإغاثية في ليبيا في أعقاب العاصفة المدمرة "دانيال"، التي أودت بحياة الآلاف.

وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت قبل أيام أن واشنطن خصصت مليون دولار فقط لدعم الإغاثة في ليبيا.



ذكرت صحيفة القبس الكويتية، وصف مجلس الوزراء ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله بين البلدين بأنه «ادعاءات تاريخية باطلة».



وأُحيط المجلس علماً، في اجتماعه الأسبوعي أمس، بتسليم وزارة الخارجية، أول من أمس (الأحد)، مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذُكر من ادعاءات تاريخية باطلة في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.