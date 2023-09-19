المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس: معرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال أكد على الركائز الأساسية الثلاث لرؤية السعودية 2030

نجاح كبير وتنظيم أكثر من رائع لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال والذي أقيم في الرياض تحت شعار " لبناء مسكن المستقبل" حيث تزامن المعرض والمؤتمر مع الركائز الأساسية الثلاث لرؤية المملكة 2030، وهي إنشاء مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، ومملكة طموحة. وشهد سوق العقارات السعودي في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على نطاق واسع. وتُعدّ المملكة العربية السعودية اليوم موطناً لعدد من المشاريع العملاقة الأكثر طموحاً على مستوى العالم، لتكون وجهةً بارزة للمرحلة المقبلة من قطاع العقارات،هذا ما أكده المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس

مؤكدا بأن سيتي سكيب جلوبال كانفرصة جادة للمستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين وممثلي وكالات الاستثمار والوكالات الاقتصادية والمدن، لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. كما ركز سيتي سكيب جلوبال على إتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض مشاريعهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم

و أشاد المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس بمؤتمر ومعرض سيتي سكيب جلوبال الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤكدا أنه كان فرصة متميزة نجحت فيه المملكة في عرض الطفرة العقارية الكبيرة التي تعيشها هذه الأيام بفضل تحقيق رؤية ولي العهد 2030 من خلال الابتكار والاستدامة وتطوير المجتمعات، بجانب التنظيم الرائع للمؤتمر والمعرض الذي عكس قدرات المملكة في التنظيم والتسهيلات المتميزة التي تقدمها للمطورين من أجل البحث عن فرص استثمارية جديدة في مدن المملكة،

وأضاف إدريس أن مشاركته في مؤتمر سيتي سكيب جلوبال كانت فرصة عظيمة لدراسة السوق السعودي وتبادل الخبرات رغبة من الشركة في التوسع وبحث فرص استثمارية هناك خاصة وأن تجربة شركة مباني إدريس في مصر ناجحة ونرغب في تكرارها في السعودية خاصة وان المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق رؤية 2030. والفرص كثيرة ومتاحة

يذكر أن المهندس محمد إدريس كان قد شارك في مؤتمر سيتي سكيب جلوبال وتحدث عنالفرص الاستثمارية التي توفرها المدن الجديدة وتنوع الأنشطة العقارية الخاصة بالشركة ما بين سكني وتجاري ولوجستي وطبي و مؤكدا ان هذا التنوع نعتبره نوع من أنواع تأمين المخاطر وتحدث عن النشاط اللوجستي للشركة ، مؤكدا انه الشركة حققت فيه نجاح متميز عن طريق توفير مستودعات ومراكز توزيع للشركات العالمية وأيضا النشاط الطبي نجحنا في تقديم تجربة متميزة مجمع رفيدة الطبي هذا النجاح كان له أثر في نقل التجربة وتكرارها في صعيد مصر وبالتحديد في مدينة أسيوط الجديدة وهي تجربة جديدة وناجحة، وأكد علي أن المدن الجديدة وفرت فرص استثمارية غير محدودة في كل المجالات سواء السكنية والطبية والتجارية وفرص العمل.

وتحدث عن الية الشركات في التعامل مع هذه تحديات التي يعيشها القطاع العقاري وكيفية التحوط من المخاطر مؤكدا ان التنوع أحد اليات التحوط وكذلك تنوع المحفظة العقارية للشركات يؤمنها من المخاطر وطريقة البيع وسرعة التنفيذ والاحتفاظ بجزء من الوحدات كل هذه الاليات تؤمن المخاطر وتحدث عن جهود مصر في التحول نحو التنمية المستدامة والخطوات التي تتبعها مصر لمساندة الشركات في التحول نحو الممارسات الخضراءوأشار أن شركة مباني إدريس لها خبرات كبيرة في السوق العقاري المصري من خلال تطوير عدة مشروعات.وطبقا لمداة دعائية فأن شركة مباني إدريس من بداية نشأتها حتي الآن تمتلك سجل مشرف للغاية

حيث يشهد كل مشروع فيه على خبرتها الكبيرة وإبداعها منقطع النظير، سواء في تأسيس المشروعات السكنية وتشمل بالم جاردنز حدائق النخيل على طريق القاهرة – الإسكندرية وسلسلة مشروعات جرين " جرين 1 – جرين 2 – جرين 3 – جرين 4 – جرين 5 " في مدينة 6 أكتوبر وكمبوند المنصورية وهي مشروعات قائمة تم تسليمها هذا بالإضافة إلي المشروعات السكنية الجديدة تحت الأنشاء وتتمثل في كمبوند جرين 6 بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر وكمبوند أصايله بمدينة أسيوط الجديدة ومشروعات تجارية وهي ذا بلوك وهو مشروع تجاري واداري ومشروع “Central Avenue” التجاري الإداري الطبي في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة ومشروعات طبية مجمع رفيدة الطبي في مدينة الشيخ زايد، ومشروعات صناعية تتمثل في المصرية للتخزين ومشروعات سياحية تتمثل في مشروع " Koun" هو مشروع سياحي متميز في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي ومشروع فندق هوليداي إن أصايله بمدينة أسيوط الجديدة بكمبوند أصايله بأسيوط.