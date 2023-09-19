تحت أمرك.. ماذا دار بين حسين لبيب وأوسوريو؟

أكد محمد حبشي، وكيل أعمال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، أن حسين لبيب المرشح لمنصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة تحدث مع المدرب منذ أيام قليلة.

وكيل أوسوريو يكشف رسالة حسين لبيب للمدرب الكولومبي

وقال حبشي في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: حسين لبيب قام بالحديث مع اوسوريو، وقال له انه يريد مساعدته في الفترة المقبلة وأنه تحت أمره واحتياجاته في أي شئ.

وأضاف وكيل أعمال أوسوريو: المدرب الكولومبي سعيد في نادي الزمالك ولا يريد الرحيل عن تدريب النادي.