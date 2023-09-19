3 أيام .. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023|أعرف حقك

تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.



الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023



ومع انتهاء ثلثي عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العامة.



الإجازات الرسمية فى شهر سبتمبر



وتتضمن الإجازات الرسمية فى شهر سبتمبر بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يأتي موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري إلا أنه تم ترحيل الإجازات لتصبح يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر.



إجازة المولد النبوي الشريف



وتعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف علي طريقتهم الخاصة سواء بحضور حلقات ذكر أو شراء حلوي المولد النبوي الشريف.

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات المتبقية فى سبتمبر

- الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 المولد النبوي الشريف

- الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- السبت الموافق 30 سبتمبر 2023

ويأتي موعد المولد النبوي الشريف "12 ربيع الأول 1445 هجرية، الأربعاء 27 من سبتمبر 2023، والذي يعد إجازة رسمية وتم ترحيلها لتصبح الخميس 28 سبتمبر ليحصل بذلك الموظفين علي ثلاثة أيام .

الإجازات المتبقية في 2023

- المولد النبوي الشريف الخميس 28 سبتمبر



- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" الموافق الجمعة 6 أكتوبر

الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص



وهناك حالات يمكنها الحصول علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.

حالات يمكنها الحصول علي 30 يوم



ويحصل الموظفين بالقطاع الخاص علي إجازة 30 يوما وفق حالات معينة تتضمن مايلي

- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

- لمن تجاوز سن الخمسين عام.

ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص علي الإجازات السنوية

وتتضمن ضوابط حصول العاملين على القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:

ـ الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

حالات خفض ساعات العمل

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.