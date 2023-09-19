سيتم تقديمها بالحوار الوطنى ..عدد من رؤساء الأحزاب يعلنون وثيقة التنمية الشبابية

اجتمع أمس أمناء وممثلين الشباب بأحزاب الإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والاتحاد، بحضور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، و فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، و عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، و رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، للإعلان عن "وثيقة التنمية الشبابية" التي توافقوا حولها على مدار عدة جلسات نقاشية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أنها ستقدم للأمانة الفنية بالحوار الوطني.

بدأ الاجتماع باستعراض الدكتور محمد أبوالنور، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، مقدمة الوثيقة، ثم استعرض حسام سلامة، رئيس اتحاد شباب المصري الديمقراطي، توصيات ملف التمكين السياسي وملف مراكز الشباب والأندية.

وقام عبدالرحمن فرغلي، ممثل شباب حزب العدل، باستعراض توصيات ملف دعم الاتحادات الطلابية وملف شباب المصريين الدارسين بالخارج، ثم قام عماد غنيم، أمين شباب حزب الاتحاد، باستعراض توصيات ملف الانتماء والوعي والتحولات الجيلية وملف دعم الشباب ذوي الهمم.

وتناولت الفقرة الثانية من الاجتماع كلمات ومداخلات من كل من فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي، والذى أثنى على الوثيقة و تحدث عن دور الشباب فى تقارب الأحزاب وبحث إمكانية توسيع دائرة المشاركة، بالإضافة إلى ضرورة التوافق الوطني وتضافر الجهود للخروج من الأزمة الحالية وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في الاستحقاقات باجراءات وضمانات حقيقية، وأخيرا ضرورة عدم حصر المعارضة في الحركة المدنية.

وتحدث عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تاريخه في العمل العام ضرورة عودة الاتحادات الطلابية بقوة لأنها أحد وسائل إعداد الشباب المسيس، وأكد على ضرورة الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي والأحزاب الافتراضية، بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل الشباب.

وتحدث رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حول إمكانية كون الوثيقة نواة لحراك شبابي في ظل ثراء الحياة المصرية بالتجارب الشبابية، وتحدث هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح و النهضة، عن محورية دور النخبة الشبابية في التنمية ومشروع الإصلاح والنهضة فى إعداد ١٠٠٠ قيادة، وأيضا نموذج الإعداد القيادي في الإصلاح والنهضة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، و باسم كامل، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، و أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، و محمد الشورى، عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد، و محمد أبو شامة، الأمين العام لحزب الاتحاد، والسيد كريم الكناني، الأمين العام المساعد لحزب المصري الديمقراطي، و حسين هريدي، نائب رئيس حزب العدل لشئون الشباب، و عامر أبو زيد، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب الاتحاد، و محمد ربيع أمين السياسات والعلاقات الخارجية بحزب الاتحاد، وجميلة زكي أمينة المرأة بحزب الاتحاد، و طه أحمد، أمين الإتصال السياسي بمحافظة القاهرة بحزب الإصلاح والنهضة.