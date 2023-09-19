بيشربوا شيشة.. مدرب الزمالك يصدم الجماهير بعد الهزيمة أمام أرتا سولار

وجه مدرب الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، صدمة كبيرة لجماهير الفارس الأبيض ولجماهير الكرة المصرية، بعد تصريحاته الأخيرة التي ظهرت خلال حديثه عن طبيعة اللاعب المصري، والتي تختلف عن الكثيرين من اللاعبين في أي مكان آخر، وهو ما يراه أمر صعب التأقلم معه في الوقت الحالي.

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة بهذه التصريحات

وجاءت تصريحات مدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة الصادمة أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في واحدة من الهزائم التي جعلت الأمر صعبًا للغاية خلال مباراة العودة للفارس الأبيض أمام نفس الفريق، إذ أن الزمالك يحتاج للفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء من أجل تخطي عقبة الفريق الجيبوتي.

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا خاص حول تصريحات مدرب الزمالك أوسوريو الأخيرة، والتي كانت صادمة بالنسبة للجماهير، ومثيرة للجدل بشكل كبير للجميع.

وجاء في التقرير، أن تصريحات مدرب الزمالك الكولومبي أوسوريو الأخيرة، أثارت جدلا واسعا بعد إدلائه بها، وذلك في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية حول رأيه في الكرة المصرية، وطبيعة اللاعب المصري بشكل عام.

وأضاف التقرير، أن مدرب الزمالك أوسوريو اعتبر أن مشكلة اللاعب المصري أنه يسهر حتى الصباح لأسباب متعددة، مثل التواصل الاجتماعي، وتدخين الشيشة، وبالتالي لا يؤدي تدريباته على ما يرام، على عكس اللاعب الأوروبي الذي ينام مبكرًا ويستيقظ في الصباح ليكون جاهزًا للتدريبات.

واستكمل التقرير، أن المدرب الكولومبي اعتبر أن هناك إمكانيات كروية كبيرة في مصر، ولكن لا يتم استغلالها جيدا في البطولة لأسباب ثقافية ودينية حسب تعبيراته، كما عبر عن سعادته الكبيرة بتواجده في نادي الزمالك، واصفًا إياه بأحد أعظم أندية القارة الأفريقية.

وفي سياق منفصل، أكد محمد حبشي، وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المدرب تأتي له عدد كبير من العروض؛ من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية.

وقال “حبشي”، فى تصريحات عبر برنامج “في الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، "كل ما قيل بشأن تصريحاته أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى الرحيل إلي الدوري السعودي، تم تفسيره خطأ، لأن المدرب ليس له أى نية للرحيل الوقت الحالي عن الزمالك".

https://www.youtube.com/shorts/GBM6hD98120