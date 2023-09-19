عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيشربوا شيشة.. مدرب الزمالك يصدم الجماهير بعد الهزيمة أمام أرتا سولار

نادي الزمالك
نادي الزمالك

وجه مدرب الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، صدمة كبيرة لجماهير الفارس الأبيض ولجماهير الكرة المصرية، بعد تصريحاته الأخيرة التي ظهرت خلال حديثه عن طبيعة اللاعب المصري، والتي تختلف عن الكثيرين من اللاعبين في أي مكان آخر، وهو ما يراه أمر صعب التأقلم معه في الوقت الحالي. 

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة بهذه التصريحات 

وجاءت تصريحات مدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة الصادمة أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في واحدة من الهزائم التي جعلت الأمر صعبًا للغاية خلال مباراة العودة للفارس الأبيض أمام نفس الفريق، إذ أن الزمالك يحتاج للفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء من أجل تخطي عقبة الفريق الجيبوتي. 

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا خاص حول تصريحات مدرب الزمالك أوسوريو الأخيرة، والتي كانت صادمة بالنسبة للجماهير، ومثيرة للجدل بشكل كبير للجميع. 

وجاء في التقرير، أن تصريحات مدرب الزمالك الكولومبي أوسوريو الأخيرة، أثارت جدلا واسعا بعد إدلائه بها، وذلك في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية حول رأيه في الكرة المصرية، وطبيعة اللاعب المصري بشكل عام. 

وأضاف التقرير، أن مدرب الزمالك أوسوريو اعتبر أن مشكلة اللاعب المصري أنه يسهر حتى الصباح لأسباب متعددة، مثل التواصل الاجتماعي، وتدخين الشيشة، وبالتالي لا يؤدي تدريباته على ما يرام، على عكس اللاعب الأوروبي الذي ينام مبكرًا ويستيقظ في الصباح ليكون جاهزًا للتدريبات. 

واستكمل التقرير، أن المدرب الكولومبي اعتبر أن هناك إمكانيات كروية كبيرة في مصر، ولكن لا يتم استغلالها جيدا في البطولة لأسباب ثقافية ودينية حسب تعبيراته، كما عبر عن سعادته الكبيرة بتواجده في نادي الزمالك، واصفًا إياه بأحد أعظم أندية القارة الأفريقية.

وفي سياق منفصل، أكد محمد حبشي، وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المدرب تأتي له عدد كبير من العروض؛ من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية.

وقال “حبشي”، فى تصريحات عبر برنامج “في الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، "كل ما قيل بشأن تصريحاته أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى الرحيل إلي الدوري السعودي، تم تفسيره خطأ، لأن المدرب ليس له أى نية للرحيل الوقت الحالي عن الزمالك".

https://www.youtube.com/shorts/GBM6hD98120

مدرب الزمالك أوسوريو الكرة المصرية ارتا سولار كاس الكونفدرالية خوان كارلوس أوسوريو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

3 تحركات جديدة لحل أزمة أسعار السجائر رسميا في 48 ساعة | اعرف العلبة هتبقى بكام

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

ترشيحاتنا

بطلقة في الرأس| كواليس إنهاء ممثلة شهيرة لحياتها.. والسلطات التركية تكشف تفاصيل صادمة

وزيرة التخطيط بقمة الأمم المتحدة : برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز نجاح مصر فى تجاوز الآثار السلبية العالمية

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

علبة حلاوة المولد بـ 100 جنيه فقط| احصل عليها من هذه المنافذ

قيس سعيد: تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية

مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ