لأول مرة منذ فترة.. نجم الأهلي على مقاعد البدلاء أمام المصري

يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره المصرى حاليا فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد .

وكتب ماهر همام نجم الكرة المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "لأول مره منذ فتره طويله جداً ... كريم فؤاد علي دكه بدلاء الأهلي أمام النادي المصري ✊🏻🦅"



موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة الأهلي والمصري في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد المصري

ويستهدف الأهلي مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح نادي الزمالك.