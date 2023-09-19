3 شركات و8 أشخاص.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على ثلاث شركات روسية بحجة علاقاتها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها، إن الشركات المتعاونة مع شركة صناعة الطائرات الإيرانية تم إدراجها على القائمة السوداء.

وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، تم فرض قيود على شركة Delta-Aero Technical Service Center LLC (Delta-Aero) ومقرها روسيا، وشركة المساهمة للإنتاج العلمي Aerosila (JSC SPE Aerosila) وشركة Joint Stock Company Star (JSC Star)، بالإضافة إلى 8 أشخاص، والكيانات القانونية من إيران والصين وتركيا.

وجاء في بيان خزانة الأمريكية: "نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها".