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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحديد موعد العقوبات الـ 12 للاتحاد الأوروبي ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

أفادت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء مناقشة الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا، والتي قد يتم تقديمها في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأضافت "بلومبرج"، أنه قد يتم الإعلان عن العقوبات خلال القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المقرر عقدها أيضًا في أكتوبر، على الرغم من عدم تحديد موعدها الدقيق بعد.

وتبنى الاتحاد الأوروبي، العديد من حزم العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، ومن بين هذه القيود القيود المفروضة على رجال الأعمال والصحفيين والشركات الروسية.

ذكرت بلومبرج أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعملون على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي قد تشمل فرض حظر على الألماس الروسي.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيعرض استخدام الأرباح التي تم الحصول عليها من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لمساعدة أوكرانيا.

ولفتت إلي أنه “في الوقت نفسه، قررت مجموعة من الدول، بما في ذلك بولندا وجمهوريات البلطيق، الذهاب إلى أبعد من ذلك ودعت إلى فرض عقوبات على خدمات الغاز الطبيعي المسال وتكنولوجيا المعلومات الروسية”.

وأضافت أن “مجموعة من الدول تقترح ممارسة الضغط على القطاع النووي الروسي”.

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