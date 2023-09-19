رمضان عبد المعز: النبي محمد شخصية إنسانية متكاملة

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامية، عن صفات الرسول والجوانب الإنسانية والأخلاقية في شخصية الرسول الكريم، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن النبي الكريم شخصية كاملة في الناحية الإنسانية، كما كان النبي كامل الأخلاق البشرية، يتألم كما يتألم بنى البشر.

وأضاف، أن النبى كان يبكى فى لحظات الحزن، فيسأله الصحابة، أتبكى يا رسول الله؟ فيرد عليهم ويقول إن هذه الدموع رحمة، جعلها الله فى قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

وتابع عبد المعز: وكان النبي في الجوانب الإنسانية شخصية كاملة، فكان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يتعامل مع كل المجتمع بالحب واللطف والتعاون، وكان يضحك مع الناس، ويتألم ويحزن ويبكى، ولا يقول إلا ما يرضى الله".

كما أن رسول الله، كان أعظم جد، كان جِدا عطوفا وحنونا، وكان يداعب أحفاده، ويحملهم ويسير بهم فى السوق، وكان يحمل حفيدته ويصلى بها".

وأثناء خطبة الجمعة، أتي الحسن والحسين إلى الصلاة، وأثناء مجيئهما، تعثر الحسين فى مشيته، فتوقف النبي في خطبته ونزل من المنر ليحمل الحسين على يديه، وعاد ليكمل خطبته، ثم يقول للصحابة، صدق الله، إنما أموالكم وأبنائكم فتنة".

