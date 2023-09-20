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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر: المغامرة في مجالات عديدة

برج الميزان
برج الميزان

يكن ميلاد أصحاب برج الميزان خلال الفترة من (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته العدل والشهامة والتردد والتفكير فى الأمور بشكل تفصيلي.


ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم  الأربعاء 20  سبتمبر 2023

كن صادقا في الحب ولا تكن متملكا وسيكون كل من التمويل والصحة رائعين اليوم وقد تتطور صحتك إلى مشاكل ويجب عليك مراقبتها بشكل مناسب.

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي

اللحاق بأفضل لحظات الرومانسية اليوم وسوف يقوم بعض بحل المشكلات الحالية ليظل سعيدً و قد يكون من الصعب التعامل مع العلاقات بعيدة المدى، لكن تأكد من التواصل لإصلاح المشكلات الحالية. 

التزم بشريك واحد ولا تبتعد اليوم ويجب على  المتزوجين الابتعاد عن العلاقات خارج نطاق الزواج لأن زوجتك ستقبض عليك متلبسًا في المساء وسيحصل المتزوجون على دعم الوالدين في حل المشكلات.

‏توقعات برج الميزان صحيا

صحتك ستكون سليمة اليوم ولكن تأكد من أنك تظل سعيدًا ولا تجلب ضغوط المكتب إلى المنزل على الرغم من أن برجك يشير إلى صحة جيدة، إلا أن الحساسية البسيطة ستكون موجودة. 

يعاني مواليد برج الميزان من مشاكل في التنفس ويجب استشارة الطبيب و يجب عليك أيضًا توخي الحذر أثناء تقطيع الخضار في المنزل.

توقعات برج الميزان مهنيا

قد توجد بعض التحديات في الحياة المهنية ولكنك ستكون سعيدًا بحلها وكن صادقًا في مكان العمل وتجنب المواجهات، خاصة مع كبار السن، و الغرور المهني قد يجعلك غير مرتاح ولكنه يؤكد أنك ستبقى جيدًا وسعيدا و يجوز لرجال الأعمال توسيع أعمالهم إلى مواقع أجنبية 

يمكنك المغامرة في مجالات مختلفة من التجارة حيث يتم ضمان الأرباح و قد ترى الطلاب يقومون بالاستعدادات للانتقال إلى الخارج للدراسات العليا اليوم.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة 


قم بحل النزاعات المالية في الماضي مع الأشقاء  وتعامل مع الأمورالمالية بحذر ، وهذا لايعني الابتعاد عن التوسع  مهنيا ولكن يجب دراية الخطوات بحذر

 

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