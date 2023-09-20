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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

السجائر
السجائر

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

أسعار السجائر

أزمة السجائر بالسوق المصري

فجر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، مفاجأة بشأن أزمة السجائر، مشيرًا إنه يتم محاربته في عمله، بسبب كشفه عن المتسبب في أزمة السجائر بالسوق المصري.

وكان ذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، والمعروض على قناة “إم بي سي مصر”، قائلًا: إن محتكري سوق السجائر والذين كانوا يتمركزون في شارع باب البحر في مصر القديمة، نقلوا نشاطهم إلى عدة مدن وهم:

  • 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
  • العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
  • مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

إنتاج الشركة الشرقية للدخان

وأشار إلى أن ما تم ضبطه في مخازن تجار السوق السوداء يساوي أكثر من إنتاج الشركة الشرقية للدخان في شهرين، موضحًا أن سعر علبة السجائر الكليوبترا، يبلغ 55 جنيهًا بالسوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة الدخان، أن زيادة إنتاج السجائر من قبل الشركة الشرقية للدخان لن يحل الأزمة، لأن هذه النهاية تذهب لتجار السوق السوداء، والذين يخزنون هذه الكميات من تعطيش السوق ورفع الأسعار.

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أسعار السجائر الرسمية

  • بوكس "10" بـ 15 جنيها.
  • كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.
  • كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.
  • ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.
  • مارلبورو رد بـ 54 جنيها.
  • مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.
  • مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.
     

أسعار السجائر الغير رسمية

  • كليوباترا بـ 50 جنيها.
  • مارلبورو رد بـ 70 جنيها.
  • مارلبورو كرافت بـ 50 جنيها.
  • أل إم رد بـ 65 جنيها.
  • أل إم أزرق بـ 65 جنيها.
  • ميرت بأنوعها 85 جنيها.
  • ونستون بأنوعها 50 جنيها.
 أسعار السجائر

3 إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة لخفض أسعار السجائر
 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي:

زيادة كميات الإنتاج اليومي من السجائر وطرح كميات إضافية في السوق، حيث تم طرح ما يقرب من مليون سيجارة في اليوم، بزيادة من 20 - 30% عما كان يتم طرحه في الأسواق.


التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.


مناشدة "أمان" المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

 

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