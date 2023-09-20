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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فردوس عبد الحميد تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في "حرب الجبالى"

صدى البلد

انتهت الفنانة فردوس عبد الحميد من تصوير مسلسل "حرب الجبالى" والمقرر عرضه قريبا.

وقالت فردوس عبد الحميد فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:" انتهيت من تصوير مسلسل "حرب الجبالى"، عمل مهم واتوقع له نجاحًا كبيرا ".

وأضافت فردوس عبد الحميد :" أجسد شخصية امرأة لا تنجب وتشعر بالأمومة الطاغية ، وبتطلب من زوجها أن يتزوج من أخرى لينجب وبتصبح صديقة زوجته المقربة ".

وسياق متصل قال الفنان أحمد  رزق إنه  يتمنى حين يعرض هذا العمل على الشاشة الذهبية بأن ينال إرضاء وإعجاب الجمهور مضيفاً، بأن العمل يدور في إطار اجتماعى شعبى، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة فى نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتى الخير والشر وأيهما ينتصر فى النهاية، كما تظهر بطلات العمل جميعاً فى تصارع ونزاع دائم ومستمر من أجل المال وغيرها.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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