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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الدواجن.. ومفاجأة في البيض بالاسواق

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 20-9-2023، في المزارع والمحالات التجارية، وزاد سعر كيلو الدواجن البيضاء 9 جنيهات خلال سبتمبر الجاري، حيث سجل سعر الدواجن اليوم 68 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 59 جنيها بداية الشهر الجاري.

ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك بنحو 78 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر البيض  مقارنة بأسعار بداية الاسبوع.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشدة خلال الأشهر الماضية، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

 

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن اليوم الاربعاء 20-9-2023، ، 68 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 75و 78 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 20 سبتمبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها  للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  100 جنيها للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 و58 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانية اليوم بين 170 و180 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • أسعار البيض اليوم الاربعاء 20-9-2023، استقرت، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 122 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 124 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.
  • فيما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 131 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 

  • وانخفض سعر الكتكوت الأبيض بنحو 3 جنيهات مسجلا 22 جنيها.
  • سعر الكتكوت الساسو 18.5 جنيه.
  • سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 20.5 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.

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