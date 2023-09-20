عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر رفض ميرفت أمين تكريمها في مهرجان الجونة.. يسرا تكشف السبب.. فيديو

ميرفت أمين
ميرفت أمين

كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة والتى تقام فى أكتوبر المقبل.

وقالت يسرا فى لقاء ببرنامج عرب وود : اننى تواصلت بنفسى مع الفنانة ميرفت أمين وطلبت منها أن تكرم فى مهرجان الجونة دورته القادمه لكنها رفضت.

وأضافت يسرا : رفض ميرفت أمين كان نابعا من جانب انسانى حيث انها قالت لقد فقدت عدد كبير من أصدقائك بالوسط ولا أستطيع أن أكرم ولهذا احترمت فيها هذا الجانب لأنها من النجمات اللاتى يستحقين التكريم فى أى مهرجان وكنت أتمنى أن تكون معنا فى الجونة.

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

حورية فرغلى تخرج عن صمتها وتكشف عن فتاة أزمة حسن شاكوش وطليقته

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

يسرا

وكان آخر أعمال يسرا مسلسل "الف حمد الله على السلامة" والذى عرض فى رمضان الماضى والذى قالت عنه في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة ": "عايزة أحط بسمة على وشوش الناس وكنت عايزة اعمل مسلسل كوميدي".

وأضافت يسرا :"  شارك معي في المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين الذين شاركوني النجاح ".

وتابعت يسرا:" لازم اغير من جلدي في الاعمال التي أشارك فيها، وأنا حققت 100 مليون مشاهدة على تيك توك ولم أتخيل تحقيق هذه الأرقام  في المسلسل".

ولفتت يسرا إلى أنها تحاول الوصول إلى جميع فئات الجمهور من خلال الأعمال الفنية التي تشارك فيها، مضيفة: " فرحانة بالنجوم الشباب الموهوبين ".

الفنانة ميرفت أمين الفنانة يسرا مهرجان الجونة السينمائي ميرفت أمين يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

موضوعات متعلقة

منهارين نفسيا.. عبير صلاح الدين تدعم هادى خفاجة

فيلمان ومسلسل.. حسين فهمى بثلاثة وجوه

عايدة الأيوبى تكشف سر توقفها عن الغناء.. شاهد

عمرو خليل يحتفى بمئوية الموسيقار سيد درويش

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

الذكرى الخامسة| فقد القدرة على الكلام.. مأساة جميل راتب في اللحظات الأخيرة

ببعتله السيناريو.. المنتج محمد مختار: يوسف فوزي كان بيبكي علشان مهاجر لأمريكا

في عيد ميلاده.. قصة إصابة توفيق عبد الحميد بانزلاق غضروفي

ترشيحاتنا

يحدث كل 600 عام.. علماء يكشون سببا خطيرا لحدوث العاصفة دانيال بليبيا

حياة كريمة ببني سويف: نعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة

أقام علاقة بعدد حروف اسم الضحايا..صدمة في انتظار الشيخ الدجال

دعاء الصباح للرزق وسداد الدين.. ردده قبل الخروج من المنزل

اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

أوكرانيا تسقط 17 مسيرة روسية في هجوم ليلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ