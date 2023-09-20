سر رفض ميرفت أمين تكريمها في مهرجان الجونة.. يسرا تكشف السبب.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة والتى تقام فى أكتوبر المقبل.

وقالت يسرا فى لقاء ببرنامج عرب وود : اننى تواصلت بنفسى مع الفنانة ميرفت أمين وطلبت منها أن تكرم فى مهرجان الجونة دورته القادمه لكنها رفضت.

وأضافت يسرا : رفض ميرفت أمين كان نابعا من جانب انسانى حيث انها قالت لقد فقدت عدد كبير من أصدقائك بالوسط ولا أستطيع أن أكرم ولهذا احترمت فيها هذا الجانب لأنها من النجمات اللاتى يستحقين التكريم فى أى مهرجان وكنت أتمنى أن تكون معنا فى الجونة.

يسرا

وكان آخر أعمال يسرا مسلسل "الف حمد الله على السلامة" والذى عرض فى رمضان الماضى والذى قالت عنه في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة ": "عايزة أحط بسمة على وشوش الناس وكنت عايزة اعمل مسلسل كوميدي".

وأضافت يسرا :" شارك معي في المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين الذين شاركوني النجاح ".

وتابعت يسرا:" لازم اغير من جلدي في الاعمال التي أشارك فيها، وأنا حققت 100 مليون مشاهدة على تيك توك ولم أتخيل تحقيق هذه الأرقام في المسلسل".

ولفتت يسرا إلى أنها تحاول الوصول إلى جميع فئات الجمهور من خلال الأعمال الفنية التي تشارك فيها، مضيفة: " فرحانة بالنجوم الشباب الموهوبين ".