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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محدش من الموظفين راح.. إحالة العاملين في وحدتين بقرية القسيمة بالحسنة للتحقيق

جولة رئيس مدينة الحسنة
جولة رئيس مدينة الحسنة للقرى

أجرى المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ،جولة ميدانية موسعة على القرى بنطاق المركز والمدينة، شملت قرى “بغداد، الغرقدة، أم شيحان، وادي العمرو”، تفقد خلالها عددا من القطاعات الخدمية بكل قرية؛ للوقوف على سير انتظام العمل داخل الإدارات، لتحقيق مصالح المواطنين.

ورافقه خلال الجولة، محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمجلس المدينة.

وتفقد “بغدادي” مقر الوحدة المحلية بقرية بغداد؛ للوقوف على مدى انتظام سير العمل، والانضباط من قبل الموظفين بالقطاعات الخدمية والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف.

كما تابع رئيس المدينة  أعمال إنشاء المعهد الأزهري الجديد ببغداد للوقوف على آخر مستجدات الأعمال .

 

دار شروق

كما تم المرور علي مقر الوحدة المحلية بقرية الغرقدة، والأقسام التي بداخلها لضمان تلبية مصالح واحتياجات المواطنين بالقرية.

وشملت الجولة، المرور علي مقر الوحدة المحلية بقرية أم شيحان، والاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من وجود جميع العاملين بمقر عملهم، فيما تابع مقر دار شروق بالقرية لسرعة إخلائها واستلامها قريبا. 

وتوجه عقب ذلك إلي قرية القسيمة مركز الحسنه حيث تابع  خلال جولته بالقرية مقر الوحدة الصحية للوقوف علي مستوي ما تقدمه الوحدة من خدمات طبيه للمواطنين وكذلك التأكد من انضباط الأطباء وطاقم التمريض في الحضور لمباشرة عملهم وتلبية احتياجات الأهالي بالقرية، حيث تبين عدم وجود بعض العاملين بالوحدة وتم تحويلهم للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة،  أنه سيتم عمل زيارات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعه الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة وذلك بالتنسيق مع إدارة الوحدة الصحية بالحسنة للتأكد من تقديمها للخدمات الطبية بالمستوي المطلوب ،مؤكدا أنه لا تهاون مع من يقصر في أداء عمله وفي حق المواطن بمركز ومدينة الحسنة.

وقام بالمرور علي مقر الوحدة المحلية بقرية القسيمة ومقر وحدة الشؤون الاجتماعية ..حيث تبين إغلاق الوحدتين تماما وتم تحويل جميع العاملين بها إلى الشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

وقد شملت الجولة أيضا المرور على الوحدة  المحلية بقرية وادي العمرو ،ومنها تم المرور علي منفذ العوجة للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو تعديات علي حرم المنفذ التجاري .

كما تم المرور علي بعض التجمعات بالقرية منها تجمع العناجوه وذلك استعدادا لإعداد خطة مقترح 2024-2025م.

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الحسنة جولة قرى المواطنين الخدمات

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