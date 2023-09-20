بحثًا عن الماء.. ارتفاع معدل وفيات الأفيال في أفريقيا| تفاصيل

دفعت أزمة المناخ الأفيال إلى الهجرة القسرية عبر الحدود في جنوب أفريقيا بحثا عن المياه، مما يخلق مشاكل للمتنزهات الوطنية وجهود الحفاظ على البيئة، حسبما كشف تقرير نشرته اليوم الأربعاء صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال مسؤولون أمس الثلاثاء إن أفيال زيمبابوي عبرت حدود البلاد إلى بوتسوانا في الأسابيع الأخيرة. ولم يعرف بعد عدد الأفيال المتضررة. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي كشفت فيه دراسة استقصائية أجريت هذا الشهر أن الأفيال تموت بسبب الإجهاد الحراري.

وتضم أنجولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي معًا نصف أفيال السافانا (الأدغال الأفريقية) في العالم. ومن بين هؤلاء الأفيال البالغ عددهم 228 ألفًا، أفادت الدراسة أن "نسبة النفوق" بلغت 10.5%.

وأجريت الدراسة في منطقة محمية كافانجو-زامبيزي العابرة للحدود، وهي واحدة من أكبر مناطق الحفاظ على الحياة البرية في العالم، وتبلغ مساحتها 520 ألف كيلومتر مربع داخل حدود الولايات الخمس.

وذكر تقرير الجارديان أن "النسبة تشير إلى ارتفاع مستوى الوفيات مما يستدعي إجراء مزيد من التحقيق كعلامة تحذير محتملة على صحة واستقرار أعداد الأفيال".

لكن في زيمبابوي، كان عدد الأفيال يتزايد حتى وقت قريب. وقد أدى ذلك إلى الضغط على التنوع البيولوجي وأدى إلى اشتباكات مع السكان المحليين حيث تنتهك الحيوانات الموائل البشرية بحثًا عن الماء. ووفقا للمتحدث باسم الحكومة نيك مانجوانا، فقد قتلت الأفيال 60 زيمبابويًا حتى الآن هذا العام.

وقال تيناشي فاراو، المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي: "الأفيال لا تعرف حدودًا، فهي تتحرك بحثًا عن الماء والغذاء".

وأضاف: "لدينا بالفعل تدابير تخفيف، ولكن هناك بعض الأشياء التي تتجاوز قدراتنا، مثل عدم هطول الأمطار. نحن نعتمد الآن بشكل أكبر على المياه الاصطناعية من الآبار. إنها عملية مكلفة."

وأضاف فاراو أن الجواميس و"جميع أنواع الحيوانات الموجودة في متنزه هوانج الوطني" تغادر أيضًا بأعداد كبيرة.

وفقًا لهيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، يوجد في زيمبابوي ما يقدر بـ 100000 فيل، وقد أبلغت السلطات عن زيادة سكانية في مناطق مثل هوانج، وهي مساحة تزيد عن 14600 كيلومتر مربع وتضم حوالي 50000 فيل.

وقال فاراو عن الهجرة التي بدأت في أغسطس الماضي: "لا أستطيع تحديد عدد الأفيال التي انتقلت، سواء كانت مئات أو آلاف، لكنها كانت كثيرة".

وفي الوقت نفسه، تضغط زيمبابوي على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض لرفع الحظر مؤقتًا على مبيعات عاج الأفيال، والتي تقول إنها مستمرة في النمو، وتجادل بأن عائدات البيع لمرة واحدة يمكن استخدامها لتعزيز جهود الحفاظ عليها.