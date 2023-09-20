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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ڤاليو تجدّد شراكتها مع معرض لومارشيه لمدة ثلاث سنوات

صدى البلد

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعزيز أطر التعاون الممتدة مع «لومارشيه»، أكبر معرض للأثاث والديكور في مصر، لمدة ثلاث سنوات إضافية، فضلًا عن إبرام اتفاقية شراكة مع معرض الإلكترونيات الجديد «إلكتروتك»، على أن تقوم ڤاليو بمقتضاها بتقديم تجربة تسوق ميسّرة وفريدة لعملائها. ويستعد معرض «لومارشيه» و«إلكتروتك» لاستقبال الجمهور في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2023، على أن ينعقدا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لاستعراض مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة في عالم الأثاث والديكور ومستلزمات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سوف يشهد معرض «إلكتروتك» عرض مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية سواءً داخل المنزل أو خارجه.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تتيح ڤاليو للعملاء إمكانية تقسيط مشترياتهم على فترات تصل إلى 18 شهر بدون مقدم وبدون فوائد عند استخدام ڤاليو أثناء التسوق خلال فترة المعرض وذلك للعملاء المهتمين بعالم الأثاث والإلكترونيات. وسوف تساهم خطط التمويل التي تقدمها ڤاليو في تسهيل حصول العملاء على منتجات عالية الجودة لتأثيث منازلهم دون الحاجة إلى سداد قيمة مشترياتهم بالكامل فور شرائها. واستكمالًا للتسهيلات والامتيازات المخطط تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية، سوف تتيح ڤاليو لعملائها دخول معرض «لومارشيه» و «إلكتروتك» مجاناً، مما يضمن التعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا عالم الأثاث والتصميم الداخلي.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لڤاليو، عن سعادته بالتعاون من جديد مع «لومارشيه» لتكثيف الجهود التي تبذلها ڤاليو والتي تساهم في تعزيز قدرة العملاء على تجديد منازلهم وتعزيز نمط حياتهم. وأضاف أنّ هذه الشراكة من شأنها خلق نمط تسوق فريد من نوعه حيث تجمع بين الحلول التمويلية الميّسرة التي تقدمها ڤاليو وأحدث منتجات الأثاث والديكور التي ينفرد بها «لومارشيه»، فضلًا عن باقة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من «إلكتروتك». وأكد حسونة أن تقديم حلول دفع مرنة مع إتاحة الدخول المجاني إلى المعرضين، سوف يساهم في توسيع قاعدة عملاء ڤاليو فضلًا عن زيادة الإقبال الجماهيري إلى المعرضين. وأشار حسونة إلى أن هذا التعاون يجسد سعي الشركة الدائم على الابتكار وبناء الشراكات التي تساهم في توفير حلول ميسرة التكلفة سعيًا لتسهيل حياة العملاء.

ومن جانبه، أشاد أحمد طارق، شريك ورئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة طارق نور، بتعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو التي تأتي في إطار رؤية وأهداف المجموعة المتمثلة في توسيع قاعدة عملائها، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عنهم، وكذلك تسهيل حصولهم على أفضل المنتجات عالية الجودة في سوق الأثاث، والديكور، والأجهزة، ونظم الإضاءة والإكسسوارات المنزلية. وأشار طارق إلى أن دمج خطط الدفع المرنة التي تتيحها ڤاليو في سوق الأثاث والتصميم سيساهم في تعظيم القيمة وتحسين تجربة التسوق للعملاء، والسماح لهم بالتمتع بالمساحات المعيشية التي يتطلعون إليها عبر تخفيف الأعباء المالية. وأعرب طارق عن ثقته في هذه الشراكة المثمرة التي تتطلع إلى ترسيخ مكانة «لومارشيه» و «إلكتروتك» ليصبحا وجهة التسوق المفضلة للمتسوقين الراغبين في الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة عبر الحصول على أحدث منتجات الأثاث والإلكترونيات بتكلفة معقولة لمختلف شرائح رواد المعرض.

وقد عكفت ڤاليو منذ تأسيسها عام 2017 على قيادة عملية التحول في مشهد تكنولوجيا الخدمات المالية المصري وذلك عبر تقديم عروض ابتكارية فريدة من نوعها وذلك بالتوازي مع استراتيجيتها الشاملة التي تهدف لتعزيز نمط الحياة للمستخدمين والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.

 

ڤاليو لومارشيه مركز مصر للمعارض الدولية إلكتروتك

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