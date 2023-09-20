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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنانة شهيرة تنهي حياتها بمسدس والدها في تركيا.. تفاصيل مأساوية

فنانة شهيرة
فنانة شهيرة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: " الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بعمر 36 عاما.. التفاصيل مأساوية".

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الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بإطلاق النار على رأسها

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وجاء في التقرير ، أن عشاق الدراما التركية تلقوا صدمة بعد الإعلان بعد قيام الممثلة التركية ميرفي كيالب، بإنهاء حياتها بإطلاق النار على رأسها.

وأوضح التقرير ، أن الممثلة التركية ميرفي كيالب، تبلغ من العمر 36 عامًا، وأنها اقدمت على انهاء حياتها في منزلها.


وكشف التقرير ، أن السلاح المستخدم في عملية الانتحار، هو مرخص باسم والدها، وأن الشرطة التركية توجهت لمكان الحادث لمعرفة التفاصيل الكاملة.

وأوضحت القناة ، أن الشرطة دخلت من شرفة الممثلة التركية، وتم عمل الفحوصات الطبية لمعرفة أن الوفاة ناتج عن انتحار.
 

الممثلة التركية ميرفي كيالب الحوادث تركيا

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