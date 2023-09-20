فنانة شهيرة تنهي حياتها بمسدس والدها في تركيا.. تفاصيل مأساوية

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: " الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بعمر 36 عاما.. التفاصيل مأساوية".



وجاء في التقرير ، أن عشاق الدراما التركية تلقوا صدمة بعد الإعلان بعد قيام الممثلة التركية ميرفي كيالب، بإنهاء حياتها بإطلاق النار على رأسها.

وأوضح التقرير ، أن الممثلة التركية ميرفي كيالب، تبلغ من العمر 36 عامًا، وأنها اقدمت على انهاء حياتها في منزلها.



وكشف التقرير ، أن السلاح المستخدم في عملية الانتحار، هو مرخص باسم والدها، وأن الشرطة التركية توجهت لمكان الحادث لمعرفة التفاصيل الكاملة.

وأوضحت القناة ، أن الشرطة دخلت من شرفة الممثلة التركية، وتم عمل الفحوصات الطبية لمعرفة أن الوفاة ناتج عن انتحار.

