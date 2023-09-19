الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بإطلاق النار على رأسها

كشفت عدد من الصحف التركية عن قيام الممثلة التركية ميرفي كيالب بإنهاء حياتها، حيث أطلقت النار على رأسها باستخدام مسدس مرخص يعود لوالدها.

سمع الجيران أصوات طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، قام السكان بإبلاغ خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

الممثلة التركية ميرفي كيالب

تأكدت الإسعاف من وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب، وقامت فرق التحقيق بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي .

الممثلة التركية ميرفي كيالب

الممثلة التركية ميرفي كيالب شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "سكاريا فرات" و"اليوم الصغير" و"الأحلام والآمال" و"إيليف" و"مسألة شرف" و"المحارب"

تخرجت الممثلة التركية ميرفي كيالب من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، انتقلت إلى المسارح البديلة.