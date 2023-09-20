إنقاذ حياة طفل.. مستشفى الغردقة العام ينجح في إجراء عمليات جراحية دقيقة

في خطوتين طبية استثنائيتين تم تحقيقهما بنجاح في مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، تمكن الفريق الطبي من إجراء عمليات جراحية دقيقة، مما أنقذ حياة مريض وطفل يعانيان من مشاكل صحية حرجة.

في العملية الأولى، تمت إجراء عملية تغيير دم لطفل مصاب بعيب خلقي في القلب، وكانت الزرقة شديدة لدرجة تطلب دخوله العناية المركزة. قام فريق طبي متميز بإجراء العملية بنجاح بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى، مما ساهم في إنقاذ حياته.

أما في العملية الثانية، فقد تمت إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 42 عامًا، والذي كان يعاني من تآكل بعظام الفك السفلي ومشاكل في نسيج الغشاء المخاطي للفك وفقدان للأسنان. تضمنت الجراحة إزالة جزء من العظام المتضررة واستبدالها برقعة عظمية من عظام الحوض، وتثبيتها بشكل دقيق بواسطة شرائح ومسامير معدنية.

وتمثل هذه العمليات الجراحية نموذجًا للرعاية الصحية المتقدمة والتزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية المتميزة لمواطني البحر الأحمر.

ويعكف الفريق الطبي وفريق التمريض على تقديم العناية المتفوقة للمرضى، مما يعزز سمعة المستشفى كمركز طبي متميز.