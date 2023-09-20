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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وذلك فى زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولتها الصباحية لهذا اليوم.

 

وفى هذا السياق، تابعت " المحافظ " خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسى،  وأيضًا ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس ، و الخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة ، و كذلك مخطط سير اليوم الدراسى بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة و مدارس الثانوى العام والفنى ، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس.

 

كما تفقدت " محافظ دمياط " أقسام الإدارة و تواصلت مع العاملين بها، للإطلاع على منظومة العمل ، و أكدت على ضرورة الدفع بهذه المنظومة للارتقاء بالعملية التعليمية،  موجهة مدير الإدارة بالمتابعة الميدانية للتجهيزات الخاصة بالمدارس التابعة للإدارة للتأكد من جاهزيتها بشكل كامل و توفير مناخ آمن للطلاب.

 

وخلال متابعة الانضباط الإدارى للعاملين بالإدارة الذى قامت به إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، فقد تبين خروج موظف بدون إذن تم تحويله للشئون القانونية للتحقيق.

حمدان ربيع رئيساً لجامعة دمياط

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