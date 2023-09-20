بالكاجول.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة كارولين عزمي، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت كارولين في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية تيشرت بالون الاسود وبنطلون جينز وحازت علي اعجاب متابعيها.



يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.