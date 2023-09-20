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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية من خلال ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) ، وهيئة التعاون الدولى اليابانية من خلال ( مؤسسة جايكا اليابانية ) ، برنامج تدريبي لشباب مراكز الشباب للعام الثانى على التوالى فى مجال العمل التطوعى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأقيمت الفعاليات بمركزى شباب (عزبة النخل، حلمية الزيتون )، وتنوعت أوجه التدريب فى مجالات مختلفة ومنها المجال الفنى ، والتدريب على الفنون التشكيلية ، وإقامة معارض للأعمال المنفذة ، بالإضافة إلى التدريب على صناعة الحرف اليدوية والتراثية .

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