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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالتنسيق مع وكالة جايكا اليابانية..

جامعة المنصورة توقع بروتوكولا لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 وقع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia  Publications)  بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ المشروع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر التوقيع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة. 
ووقع على مذكرة الشراكة كل من الدكتور رضا حجازی، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم محمد الشرقاوی، رئيس "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعنومات للأشخاص ذوى الإعاقة"، مُفوَضا عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع بـ"مكتبة الإسكندرية"، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية"، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فاروق حسن، القائم بعمل جامعة "عين شمس"، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس "جامعة الإسكندرية"، ، والدكتور سلامة داود، مُمثلًا عن "جامعة الأزهر".
تستهدف مذكرة الشراكة هذه من خلال مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية .
و يدعم المشروع الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة من خلال تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة ((DAISY، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ومشروعها الخاص بتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز الوصول الي المعلومات في مصر ، حيث تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقـة.
وصرح د. شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة ، أن الجامعة كان لها رؤية مستقبلية في هذا المجال وقامت بخطوات عديدة في هذا الملف ، منها إنشاء مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للبروتوكول المبرم بين الجامعة و هيئة الامديست ومؤسسة حلم للتدريب و الاستشارات في عام 2019 لتوفير خدمات متكاملة " أنشطة طلابية، برامج تدريبية، واستشارات نفسية اجتماعية " لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة  لبناء قدراتهم وتأهيلهم مما يسهم في دمجهم بالمجتمع واكتسابهم للمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.


جدير بالذكر انه قد تم دعم وتنفيذ المرحلة الأولي لهذا المشروع وذلك بالتعاون مع وكالة "جايكا" وكل من : "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"مكتبة الإسكندرية" و"الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية".

العاصمة الإدارية الجديد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة الثقافة

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