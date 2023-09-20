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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحرش كلمة السر.. ننشر كواليس مشاجرة السودانيين بمدينة نصر

المتهمون
المتهمون

كشف رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات مشاجرة السودانيين بمدينة نصر وضبط طرفيها وذلك بسبب واقعة تـ حرش.

 

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

 

مشاجرة السودانيين في مدينة نصر 

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة التي وقعت بين 9 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات إحدى الدول وبحوزتهم 2عصا خشبية وقبضة حديدية، وبين شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، حيث تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثانى بالـ تحرش بإحدى السيدات تحمل جنسيتهم.

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قرار النيابة 

 

فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدى على المتواجدين دون تمييز، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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