الحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على المتهم بإحراز الهيروين في مدينة نصر

عاقبت، محكمة جنايات القاهرة، متهم في مدينة نصر، بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه باحراز الهيروين المخدر في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

أسندت الاتهامات للمتهم جمعة.ا.، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/١٤، بدائرة قسم أول مدينة نصر، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحملت قضية النيابة العامة رقم ۷۰٤۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

و كشف أمر الإحالة، أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة للرائد أمير إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بضبط وتفتيش شخص المتهم جمعة أ، فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وبضطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله عدد ٦ لفاقات بلاستيكية تحوى كلاً منهن جوهر الهيروين المخدر أحرزهن في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة الرائد أمير إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .

جوهر الهيروين



و شهد الرائد، أمير إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وبضطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله عدد ٦ تفاقات بلاستيكية تحوى كلاً منهن مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن اللفافات المضبوطة كلاً منهن بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوى على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ٢.٢٣ جراماً .

و بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامى صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه وعقب إطلاعه على الأوراق شرح ظروف الدعوى والتمس بالبراءة إستناداً لبطلان الإذن لإبتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وإنتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وإنفراد رجل الضبط بالشهادة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.