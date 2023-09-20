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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مؤتمر الدقهلية الثاني لدور الجمعيات والمؤسسات في التصدي للقضية السكانية ومخاطرها

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه  مؤتمر الدقهليه الثاني في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية.

وأعلن " محافظ الدقهلية " عن تدشين مبادرة "مصر أمانة " التي تهدف الي رفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني  وذلك بالشراكة مع مؤسسات العمل الاهلى ، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء .

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، والمستشار زاهر مصطفي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهليه بالدقهليه ، والنائبة شيماء نبية عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب .

وأكد " المحافظ " أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير في العمل التطوعي والخيري وعليها مسئولية مجتمعية منها توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية بأعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة ، والدوله تقدر هذا الدور وتعطيه اهتمامها البالغ .

وقال " مختار ": أقدر  الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 3000 جمعية ومؤسسة خيرية بالدقهلية في كافة مجالات العمل الأهلي والتنموي ، ولدي حرص شديد على شراكة المجتمع المدني والتواصل الدائم واستضافة الاتحاد الإقليمي للجمعيات وتقوم المحافظة بعقد هذا اللقاء بصفه دائمة تقديرا لدور مؤسسات المجتمع المدني .

وأشار " المحافظ " الي أن القضية السكانية هي اخطر القضايا التي تهدد قطار التنمية الشامله في اي دوله وتؤثر بالسلب علي الاقتصاد ولابد من تضافر كافة الجهود من أجل هذه القضيه .

كما أشار " مختار " الي أن الزيادة السكانيه هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر واحد اسباب انتشار البطالة والأمية ، وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات المقدمه للمواطنين.

ووجه بضرورة العمل علي اكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية علي الاقتصاد مثل فئات العمالة الغير منتظمة وغيرها من الفئات المختلفة .

كما أكد " المحافظ " علي ضرورة وضع خطة عمل متكاملة بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة في إطار رؤية مصر 2030 وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

واشاد " مختار " بجهود الشباب التطوعي في التحالف الوطني للعمل الأهلى والذي يظهر دورهم دائما بكل وطنية وإخلاص شباب الهلال الأحمر شباب رسالة شباب مصر الخير والأورمان وشباب مؤسستنا العريقة مؤسسة حياه كريمة .

من جانبه أعرب "رئيس الاتحاد العام للجمعيات"  عن سعادته البالغة لوجودي علي أرض محافظة الدقهلية التي ضربت اروع المثل في العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية في كافة المجالات ، وما اسمعه كل يوم عن حجم التبرعات التي يقوم بها ابناء الدقهلية تفوق كل التوقعات .

وأشار " عبدالقوي " الي أن  اكبر واخطر تحدي يواجه الدولة هي القضية السكانية التي تهدد اي تنمية أو تقدم اقتصادي ، لأن الزيادة السكانية تستنزف موارد الدولة وتجعل هناك فجوه كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية وإقامة مشروعات قومية ، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة وغيرها .

كما أشار " رئيس الاتحاد العام " الي أن لدينا في الفترة القادمة استحقاق انتخابي وهي الانتخابات الرئاسية والتي هي حق وطني علي الجميع المشاركه فيه .
 

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الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة انتخابات الرئاسية توعية المواطنين رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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