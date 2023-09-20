لم يجد آذانًا صاغية.. شاب ليبي يتوقع كارثة درنة قبل وقوعها |ماذا قال؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب ليبيي يعمل كباحث ورئيس مؤسسة لعلوم الفضاء وتطبيقاته حذّر الجميع من كارثة مدينة درنة الليبية قبل يومين من وقوعها.

ونشر الباحث “عطية الحصادي”، عبر صفحته الرسمية على تطبيق “فيسبوك” يوم 9 سبتمبر 2023: “تحذير اللي ساكن ولا اللي عنده غنم ولا إبل في وادي ولا منحدر جهة المخيلي يطلع بيهم، التوقعات بكمية أمطار غزيرة جدًا يوم الأحد، اللي عنده حد غادي يوصلّه المنشور”.

درنة

وأضاف الشاب في منشوره الثاني يوم 9 سبتمبر: “إذا في منطقة تستوجب الإخلاء فهي وادي درنة”.

وكانت من أبرز التعليقات على منشور الباحث الليبي: “صدقت ولكن للأسف لم يتم الإخلاء ووقعت الكارثة والمصيبة نسأل الله أن يغفر للموتى”، “ياريتهم سمعوك”، “أمر الله نافذ وكل شيء عنده بمقدار”.

ليبيا

وبعد المنشورين التحذيريين، نشر الباحث الليبي ليلة ضرب العاصفة دانيال مدينة درنة الليبية وغيرها: منشورًا ذكر فيه: “170 لتراً لكل متر مربع حصيلة الأمطار على مدينة درنة إلى حد هذه اللحظة والكمية في ازدياد، ربي يلطف هذه الليلة” ثم تبعه بمنشور آخر أضاف فيه: “درنة تسجّل رقمًا تاريخيًا في كمية الأمطار بـ 200 ملم والكمية في ازدياد”.

ووفقا للعربية نت، أكد الباحث الليبي الذي يدير مؤسسة يعمل فيها محترفون ومتخصصون في توّقعات الطقس، أنه كان يراقب تطوّرات العاصفة "دانيال" دقيقة بدقيقة وأحوال الطقس بطريقة مهنية وأطلق عدة إنذارات وتحذيرات من المخاطر التي ستحملها تلك العاصفة على مدن الشرق الليبي، لكنّه لم يجد آذانًا صاغية.