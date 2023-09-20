عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخرس الزوجي.. بداية انهيار العلاقة.. أسبابه وطرق علاجه

اسباب الصمت الزوجي
اسباب الصمت الزوجي

 


الصمت الزوجي او الخرس الزوجي هو مشكلة يعاني منها بعض الأزواج، و تدل على فتور العلاقة الزوجية وجمودها  ، لإن التواصل الزوجي له أثر كبير في العلاقة الزوجية وتماسكها واستمرارها، وتعتبر ظاهرة الصمت الزوجي من أخطر الظواهر  التي تعتبر مسمارا في نعش الحياة الزوجية بما تحمله من دلالة على فتور العلاقة وخفوت الحب  وبدايةالانهيار للعلاقة الزوجية ، لذلك نستعرض اهم اسباب الصمت الزوجي وطرق علاجه لانقاذ الاسر من الانهيار ..

اكد الدكتور وليد هندي استشاري العلاقات الزوجية في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هناك اسباب كثيرة تؤدي الي الصمت الزوجي منها :

أسباب الصمت الزوجي:

⁃ تنشئة الزوجين أو أحدهما في أسرة مصابة بالخرس الزوجي بين الوالد والوالدة، فيعتاده ويرثه في علاقته الزوجية.

⁃ زيادة الأعباء المادية والضغوطات النفسية على أحد الزوجين أو كلاهما.

⁃ عدم وجود اهتمام مشترك فيصبح كأن كل منهما يعيش عالمه الخاص به.

⁃ انعدام لغة الحوار نتيجة سوء الفهم المستمر الذي يؤدي إلى خلافات ومشاحنات.

⁃ الفتور في العلاقة الزوجية وإصابة الزوجين أو أحدهما بالملل والرتابة نتيجة الروتين.

⁃ تعلق أحد الزوجين أو كلاهما بالتكنولوجيا كالألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي على حساب التواصل مع الطرف الآخر.

⁃ غياب تقدير العلاقة والجهد المبذول من الطرف الآخر والكلمة الطيبة والمشاعر الدافئة بين الزوجين.

⁃ زيادة الخلافات والمشاكل الزوجية.

⁃ إصابة العلاقة الزوجية بالفتور والملل.

⁃ زيادة شعور الوحدة لدى أطراف العلاقة.

علاج الخرس الزوجي:
وعم طرق علاج الصمت الزوجي اشار الدكتور هندي الي عدة طرق منها : ش

إيجاد لغة حوار مشتركة بين الزوجين.

الاهتمام بتفسير وتوضيح ما يقصده كل منهما

للآخر، والتأكد من حسن فهمه.

إحسان الظن بالشريك.

العمل على خلق اهتمامات مشتركة ومحاولة كل

من الطرفين الاندماج باهتمامات شريكه.

الحد من استخدام التكنولوجيا قدر المستطاع.

المصارحة المستمرة للزوج أو الزوجة، وخلق

مساحة آمنة لتلك المصارحة دون أن تتحول إلى شجار جديد، والعمل على حل المشكلات التي قد يطرحها أحد الزوجين خلال مصارحته.

التغلب على الملل والروتين ببعض الأنشطة

الجديدة بشكل دوري.

مراعاة ما قد يمر به أحد الزوجين من ضغوطات

وأعباء ومحاولة التخفيف عنه.


استرجاع ذكريات توهج العلاقة، والتذكرة الدائمة
بمميزات الطرف الآخر وأسباب التعلق به.

الحرص على المداومة في الكلمة الطيبة وتقدير ما
يبذله الطرف الآخر في العلاقة وإظهار هذا التقدير.

الخرس الزوجى الازواج الصمت الزوجي التواصل الزوجي الأعباء الروتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

موضوعات متعلقة

موضة خريف 2023| الشيفون والجينز والمشجر .. والأحمر والفوشيا أحدث الألوان

7 توابل خارقة.. هتنسف الكرش وترفع معدل الحرق

لحماية الطلاب.. مشروب ممنوع تناوله داخل المدارس يسبب مخاطر كارثية

أسرار التتبيلة .. طريقة عمل سمك فيليه بمذاق لا يقاوم

بمذاق شهي.. طريقة عمل طاجن كباب في الفرن زي المطاعم

عروس طلخا تثير جدلا على السوشيال بسبب تكاليف حفل وفستان زفافها.. القصة الكاملة

دراسة تكشف : المنظفات المنزلية تسبب أمراضا خطيرة لهذه الفئات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر يوميا ؟

ترشيحاتنا

أواخر الصيف.. الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأيام القادمة

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

لم يجد آذانًا صاغية.. شاب ليبي يتوقع كارثة درنة قبل وقوعها |ماذا قال؟

بعد منشور منسوب لـ نجله .. حقيقة وفاة ترامب

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ