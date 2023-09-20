بالأحضان.. لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

نشر السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية فيسبوك فيديو لكل من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان وهما يلقيان التحية ويتعانقان.

والتقى وزير الخارجية سامح شكرح مع نظيره التركي هاكان فيدان، في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما كتب السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن ،اليوم الأربعاء، أن الرئيس أردوغان قام بألقاء كلمته أمام جمعية العامة للأمم المتحدة أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا أخذت طريقها في التحسن في جميع المجالات.

وقال السفير التركي موطلو شن على صفحته الرسمية "فيسبوك" أن الرئيس التركي أردوغان قال “لقد دخلنا مرحلة جديدة بدأنا فيها بتحسين علاقاتنا مع مصر في جميع المجالات والتي كانت راكدة منذ فترة”.

وتابع أردوغان أن: "نحن عازمون على تعزيز تعاوننا مع مصر على أساس المصالح المتبادلة في هذه الفترة الجديدة".