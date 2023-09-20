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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زاهي حواس: صوتي في الانتخابات للرئيس عبد الفتاح السيسي

زاهى حواس
زاهى حواس

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة في الصالون الثقافي لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، برعاية النائب طارق عبد الهادي.

وتحدث "حواس" عن الجيش المصري قديما وحديثا، وعن أصل المصريين مؤكدا أن أكثر لا بد من أن نفتخر به هي الحضارة المصرية القديمة.


وأشاد "حواس" بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مصر الحديثة وتحدث عن إنجازاته من أجل الحفاظ على التراث المصري، والاهتمام بالمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن صوتي في الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي.


وأضاف "حواس"، أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي، ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكاذب، وجميع ما يقال هو أكاذيب.
وأكد "حواس" إنه لا يوجد في الآثار والتاريخ أي ذكر لأنبياء الله إطلاقا، ولا يوجد ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف إطلاقا، ولا يمكن أن يوجد اسم نبي من أنبياء الله أو مقبرة أو معبد فرعوني.


وأكد "حواس" أن تمثال أبي الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبي الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وتحدث عن بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبي الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.


جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحية والفنادق جامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، والدكتور محمد الشربيني مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحية، والمستشارالإعلامي للدكتورزاهي حواس علي أبودشيش، والعديد من قيادات حزب مستقبل وطن بالدقهلية.

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زاهي حواس الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتشاف مقابر الأفروسنتريك التراث المصري الحضارة المصرية القديمة

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