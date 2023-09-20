احلى من المطاعم.. طريقة عمل كلوب ساندويتش بالبيض والجبنة

يعد كلوب ساندويتش من الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير والصحية واللذيذة وهو من الساندويتشات التي يحبها الجميع من مختلف الأعمار ، ويضم الساندويتش مكونات صحية ويمكن إضافة الدجاج أو التونة أو حتى البيض،حسب الرغبة، وإضافة الخضروات والخبز والصلصة.

الكلوب ساندوتش غني بالألياف والكربوهيدرات والبروتين، وفيما يلي طريقة عمل كلوب ساندويتش بالبيض والجبنة.



طريقة عمل كلوب ساندويتش بالبيض والجبنة.

المقادير:

‏-8 شرائح خبز توست

‏-4 شرائح جبن موزاريلا

‏-100 جرام حبش

‏-4 ورق خس

‏-2 خيار كبير مقطع شرائح

‏-2 طماطم كبيرة مقطعة شرائح

‏-2 بيض

طريقة تحضير كلوب ساندويتش بالبيض والجبنة:

ضعي البيض في قدر على حرارة متوسطة واغمريه بالماء، وعند الغليان، ارفعي حرارة الماء واتركي القدر لـ5 دقائق حتى ينضج البيض.

أخرجي البيض من الماء الساخن وضعيه في وعاء مملوء بالماء البارد.

قشري البيض وقطعيه إلى شرائح.

ضعي قطعة خبز على سطح العمل، وأضيفي الخس والطماطم وجامبون الحبش والخيار والبيض وجبن الموزاريلا، وأضيفي قطعة خبز على الوجه.

سخني الشواية جيداً، واشوي الساندويش لـ3-4 دقائق حتى تظهر علامات الشواء.

كرري الخطوتين السابقتين حتى انتهاء الكمية، وقدمي الساندويتش ساخناً.