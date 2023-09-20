عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لخبطة فى الجو|الأرصاد تعلن موعد بدأ فصل الخريف.. فيديو

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسوف يؤثر على امتداد المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا  والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى ان العظمي في الظل على القاهرة الكبري تصل ل 32 درجة مئوية، لافتة إلى طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري .


وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “الأولى”، أنه سوف يزيد الشعور بأرتفاع درجات حرارة الجو على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد،  وايضا جنوب سيناء، وأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.


ولفتت إلى انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتشهد المناطق الشمالية أجواء معتدلة ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، ووجود بعض نشاط للرياح في بعض المحافظات يقلل من الإحساس بالرطوبة، كما أن نشاط الرياح يقلل من الشعور بالرطوبة.


وتابعت: وجود  الشبورة المائية مستمرة خاصة في فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ولكن سرعان ما تتلاشي مع ظهور الشمس.

 

واستطردت: قدوم كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطي  وبالتالي تشهد معظم أنحاء الجمهورية أجواء معتدلة الحرارة.

يبدأ فصل الخريف رسميا يوم 23 سبتمبر

وصرحت “غانم” أن يوم السبت المقبل يوم ٢٣ سبتمبر سوف يبدأ فصل الخريف والمعروف بالتقلبات الجوية السريعة، وسوف يشهد النصف الأول من فصل الخريف ارتفاع في درجات الحرارة، والنصف الثاني من فصل الخريف تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض.

 

 

 

 

 

جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24
الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25
الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23
أسوان 38 - 27
الوادى الجديد38- 22جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24
الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25
الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23
أسوان 38 - 27
الوادى الجديد38- 22

جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24
الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25
الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23
أسوان 38 - 27
الوادى الجديد38- 22

الأرصاد الجوية درجات الحرارة فصل الخريف القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون

السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة بهذه المنافذ| العناوين بكل المحافظات

لمنافسة "مايكروسوفت".. جوجل كروم بميزة جديدة لمشاهدة الفيدويوهات

تشكيل جالاتا سراي أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيل سموحة والجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ