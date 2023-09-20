لخبطة فى الجو|الأرصاد تعلن موعد بدأ فصل الخريف.. فيديو

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسوف يؤثر على امتداد المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى ان العظمي في الظل على القاهرة الكبري تصل ل 32 درجة مئوية، لافتة إلى طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري .



وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “الأولى”، أنه سوف يزيد الشعور بأرتفاع درجات حرارة الجو على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، وايضا جنوب سيناء، وأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.



ولفتت إلى انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتشهد المناطق الشمالية أجواء معتدلة ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، ووجود بعض نشاط للرياح في بعض المحافظات يقلل من الإحساس بالرطوبة، كما أن نشاط الرياح يقلل من الشعور بالرطوبة.



وتابعت: وجود الشبورة المائية مستمرة خاصة في فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ولكن سرعان ما تتلاشي مع ظهور الشمس.

واستطردت: قدوم كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطي وبالتالي تشهد معظم أنحاء الجمهورية أجواء معتدلة الحرارة.

يبدأ فصل الخريف رسميا يوم 23 سبتمبر

وصرحت “غانم” أن يوم السبت المقبل يوم ٢٣ سبتمبر سوف يبدأ فصل الخريف والمعروف بالتقلبات الجوية السريعة، وسوف يشهد النصف الأول من فصل الخريف ارتفاع في درجات الحرارة، والنصف الثاني من فصل الخريف تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض.

جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24

الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25

الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23

أسوان 38 - 27

الوادى الجديد38- 22جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24

الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25

الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23

أسوان 38 - 27

الوادى الجديد38- 22

جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24

الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25

الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23

أسوان 38 - 27

الوادى الجديد38- 22