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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

كهربا
كهربا

لم تنفك وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس عن ترديد الأنباء عن أزمة لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع إدارة الكرة في الفريق بسبب عدم التزامه - بحسب ما وصفت الأنباء المتداولة -.

وغاب كهربا عن لقاء الأهلي والمصري الذي انتهى أمس بتفوق النادي الأهلي بـ 4 أهداف مقابل لاشيء اعتلى بها النادي الأهلي جدول الترتيب من الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

سهرة مع نجم زملكاوي

وشوهد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في سهرة مسائية مع لاعب الزمالك ونجمه أحمد فتوح وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة قبيل مباراة الأهلي والمصري.

كهربا غاب عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث تعرض كهربا لإيقاف من لجنة الانضباط لمدة 12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، قبل أن تقلصها لجنة التظلمات إلى النصف ليكون الإيقاف 6 مباريات والغرامة نصف مليون جنيه.

وعقب ذلك تم تداول أخبار كثيرة بخضوع اللاعب لعقوبة إدارية نتيجة السهر وعدم الالتزام.

رد حاسم من الأهلي 

ونشر موقع الأهلي الرسمي ردًا قاطعًا من إدارة الكرة بالأهلي ينفي توقيع عقوبة على كهربا أو أي من لاعبي الأهلي بسبب عدم الالتزام.

وقال خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي عبر الموقع: "توقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تماما من الصحة".

ومن المعروف أن كهربا منذ انتقاله للأهلي يتسم بالالتزام لقرارت الإدارة الفنية ولا يثير أي مشكلات خارج الملعب، كما يُعرف عنه علاقته الطيبة بلاعبي الأهلي وصداقاته مع لاعبي الزمالك.

 إيقاف كهربا في الدوري فقط 

وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة إيقاف كهربا 6 مباريات، قال كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على إدارة المسابقات في تصريحات لقناة صدى البلد إن عقوبة كهربا ستنفذ في بطولة واحدة فقط وهي البطولة التي حدثت فيها المخالفة.

ويعني ذلك أن كهربا سيكون متاحًا للمشاركة في كأس مصر والسوبر ليج الإفريقي والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

مباراة الأهلي القادمة 

وحدد كاف يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ي دوري أبطال إفريقيا، ويوم 29 موعدًا لمباراة الإياب.

وفي الدوري المصري تم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا لموعد لم يتم تحديده بعد. 

محمود عبد المنعم كهربا كهربا الأهلي والمصري النادي الأهلي أحمد فتوح

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