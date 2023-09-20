فتاوى تشغل الأذهان .. هل ولد النبي الاثنين 12 ربيع الأول؟ وصيام يوم ذكرى المولد بدعة؟

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

هل ولد النبي يوم الإثنين 12 ربيع الأول؟

هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من أفضل أوجه إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الصلاة عليه؛ إذ تُفتح بها الأبواب المغلقة وتنال بها الدرجات ويطمئن بها الإنسان في حالَي السَّعة والضرورة، بل هي مفرجة لكل ضائقة أو كرب، وبها تنحلُّ العقد وتُنال بها الرغائب وتُقضى بها الحوائج.

وأوضحت أن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.

شددت دار الإفتاء في بيانها هل ولد النبي يوم الإثنين 12 ربيع الأول عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وُلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع طلوع فجر يوم الإثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، في عام 53 قبل الهجرة النبوية، وهو الموافق 20 أبريل 571 ميلادية. وهذا هو أشهر الأقوال وما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا.

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال متصل حول حكم صيام ذكرى يوم مولد سيدنا النبي محمد.

وأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج تليفزيوني، أمس: «الفقهاء قالوا إن الصيام في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز ولا حرج فيه لأننا نتقرب فيه إلى الله، مثلما صام سيدنا النبي محمد يوم عاشوراء شكرا لله لنجاة نبى الله موسى».

واستكمل: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم الإثنين والخميس، وعندما سئل عن هذا قال: هذا يوم ولودت فيه، وكأنه يشكر ربنا على نعمة الوجود».

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وأضاف وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟، قائلا: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".

كما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه، بل نحن في حاجة إلى أن نصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا، لذا نبحث عن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟.

أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل لاجتماعي فيسبوك، أنه قد يسأل السائل كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا وليلتنا، فلا حد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، لذا فعن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة إن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي فهو خير له، وهذا التحديد في كم تصلي على النبي في اليوم والليلة فقد أرشدنا إليه هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : «قلت : يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال : ما شئت. قال : قلت الربع ؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : النصف؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال : قلت فالثلثين؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» [رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح].

وأضاف أنه هكذا نرى أن إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى حول كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟، ما رواه أبي بن كعب كذلك قال : «قال رجل : يا رسول الله، أرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك» .