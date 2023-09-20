تداول 10 آلاف طن و547 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 547 شاحنة و 63 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 184 شاحنة و 22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 363 شاحنة و 41 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 935 راكبا بموانيها .

