بعد شكاوى البوردات | تفاصيل جلسة أسرة الغطس مع العتال في الزمالك

حرص هاني العتال نائب رئيس الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة على الاجتماع بأسرة الغطس بالنادي و أولياء الأمور بعد شكواهم من وجود مشاكل في بوردات الغطس بالنادي.

واستجاب العتال لمطالب الأعضاء و تكفل بإصلاح بوردات الغطس و محاولة توفير الأدوات المطلوبة لهم في الفترة القادمة.

وأكد العتال، أن هدفه الرئيسي هو خدمة القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية مشددا على أن النادي بحاجة الأن لتكاتف الجميع لمحاولة حل كافة الأزمات التي يعاني منها النادي و توفير الخدمات اللائقة لأعضاء القلعة البيضاء .

ووعد هاني العتال أعضاء الجمعية العمومية خلال لقاءات موسعة في مقر الزمالك بالعمل منذ اليوم الأول له عند انتخابه نائبا لرئيس النادي والحصول على ثقة الجمعية العمومية في تنفيذ برنامجه الانتخابي المخصص لتطوير كافة الجوانب الاجتماعية للأعضاء بخلاف العمل الجماعي مع المجلس الجديد في بناء منظومة إدارية قوية محترفة في كافة اللعبات الجماعية الفردية فى المستقبل.

وبدأ هاني العتال جولاته الانتخابية بين أعضاء الجمعية العمومية وسط ترحاب كبير وتفاؤل حول مستقبل الزمالك.