غسيل كلوي أم تعب الفقرات .. سبب وفاة هاشم بحري

تصدرت وفاة الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بـ جامعة الأزهر، محركات البحث المختلفة، حيث تساءل الكثيرون عن سبب وفاة الدكتور هشام بحري، والذي يعد واحدًا من أبرز وأهم أساتذة الطب النفسي.

سبب وفاة الدكتور هاشم بحري

البداية جاءت مع إعلان خبر وفاة الدكتور هشام بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عقب مسيرة طويلة قدم فيها العديد من المبادرات والمحاضرات العلمية المتعلقة بالصحة النفسية، فضلًا عن ظهوره الدائم على وسائل الإعلام لنقل خبراته إلى المشاهدين.

لتسود حالة واسعة من الحزن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة حسابات الأطباء والمعالجين النفسيين، عقب الإعلان عن وفاة الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي جامعه الأزهر، وأكدت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، بجامعة الأزهر، إن سبب وفاة الدكتور هاشم بحري لم تكشف عنه زوجته حتى الآن، لكنه كان أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي وظل بالمستشفى استعدادا لإجراء عملية أخرى، قبل أن يتوفى صباح اليوم.

وأشارت «حمودة» خلال تصريحات صحفية لها، إن الدكتور هاشم بحري، كان يعاني من غسيل الكلى، معربة عن حزنها وحزن كافة زملائها والأطباء على رحيل الدكتور هاشم بحري، الذي تمتع بالسمعة الطيبة، والمساعدة، وحسن الخُلق.

وكشف مصدر مقرب الطبيب الراحل، عن سبب وفاة هاشم بحري أستاذ الطب النفسي، قائلًا: «كان تعبان وداخل عملية عشان فقرات ظهره و لكن حالته الصحية من قبلها كانت لا تحتمل طبعا بسبب مشاكل الكلى».

من هو الدكتور هاشم بحري؟

- أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

- حصل على دكتوراه الطب النفسي– كلية الطب جامعة الأزهر 1986.

- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة – كلية الطب جامعة الأزهر.

- قدم بعض التدريبات حول التعامل مع مشاكل الشباب الدراسية بوزارة التربية والتعليم بمصر.

- تصميم وتنفيذ مبادرة المدارس لوقاية النشء من المخدرات تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- تصميم وتنفيذ مبادرة وقاية أطفال الشوارع من المخدرات.

ونعت كلية طب بنات الأزهر، عبر الصفحة الرسمية على «الفيس بوك» وفاة الدكتور هاشم بحري، مدونة: «عزاء كلية الطب بنات جامعة الأزهر، تتقدم كليه الطب بنات جامعة الأزهر برئاسة الدكتورة هناء العبيسى عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتورة إيمان خالد أستاذ طب الأطفال ورئيس القسم الأسبق، في وفاة المغفور له زوجها الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء».