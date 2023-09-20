يوسف القعيد: كل رواياتي عن الحرب يكون المستشفى جزءا أساسيا منها

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن انتصار أكتوبر 1973 العظيم هو أحد مناسبات تأسيس مصر الحديثة، ولولا نصر أكتوبر لما وصلنا إلى هذا المناخ العام الذي نحيا فيه في دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه التحق بالقوات المسلحة المصرية عام 1965، وجُند في منطقة تجنيد الإسكندرية، وتم ترحيله إلى معسكر لتدريب المشاه، ثم توزيعه على سلاح الخدمات الطبية.

كل رواياته عن الحرب يكون جزءا أساسيا منها

وتابع أنه تلقى فرقتين في الخدمات الطبية، ثم تم توزيعه مجددا على المستشفى العسكري العام في غمرة، والذي أصبح مستشفى مهما في وقت الحرب، يستقبل الشهداء والجرحى، وبالتالي كل رواياته عن الحرب يكون جزءا أساسيا منها هو المستشفى.