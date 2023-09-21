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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى موعد المولد النبوي 2023 في مصر؟..الثلاثاء المقبل وإجازته ممتدة إلى السبت

متى موعد المولد النبوي
متى موعد المولد النبوي 2023

يبحث كثيرون عن متى موعد المولد النبوي 2023 في مصر  ؟ ، ليس فقط لأنه عطلة رسمية وراحة من عناك العمل ، وإنما الأهم من ذلك أنه يوم مولد أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهو يوم شفاعة وبركات ونفحات وخيرات، تدفعنا للاحتفال به وانتظاره كمسلمين ، لعلنا فيه نفوز بنفحة تخفف عنا شقاء الدنيا وكدر العيش ، لذا يعد تاريخ المولد النبوي 2023 من أهم التواريخ  ، التي ينبغي تحريها والاستعداد لها حيث يحدد متى موعد المولد النبوي 2023  موعدنا مع ألطاف الله تعالى بنا ورفع البلاء عنا ، فالرسول الكريم  -صلى الله عليه وسلم- هو الرحمة المهداة كما ورد عن رب العزة سبحانه وتعالى ، ومن ثم فإن متى المولد النبوي 2023 هو تاريخ الرحمات والبركات والخيرات الذي لا ينبعي لعاقل التهاون أو الاستهانة به.

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متى موعد المولد النبوي 2023

استطلعت دارُ الإفتاءِ المصريةُ ، هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الخميس الماضي الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري  لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ، أن السبت الماضي الموافق 16 من سبتمبر 2023م هو غرة شهر ربيع الأول، وحيث يحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناء عليه فقد حددت متى موعد المولد النبوي 2023 في مصر بأنه يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر 2023م.

وقد أقرت أنه  يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم  الثلاثاء الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1445هـ، والموافق 26 من سبتمبر الجاري 2023م، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2023 ، وحتى مغرب اليوم التالي الأربعاء الموافق 27 سبتمبر ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

 لعل سؤال متى موعد المولد النبوي 2023 ،  من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2023 ، الذي يوافق فلكيًا الأربعاء 27 سبتمبر  2023، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

متى المولد النبوي فلكيا 

بدأ شهر ربيع الأول فلكيا يوم السبت 16 سبتمبر الجاري، وعدته أيضا 30 يوما، وفقا للحسابات الفلكية، ومن ثم فإن موعد المولد النبوي الشريف 2023 - 1445، يحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هـ، ما يوافق بالتاريخ الميلادي 27/9/2023، ووفقا لبيانات الدليل الفلكي الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 في مصر، والتي تم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، لتصبح يوم الخميس 28 سبتمبر بدلاً من الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.

وتعد أجازة المولد النبوي 2023 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين ضمن إجازات عام 2023 في مصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والسودان، وغيرها من الدول العربية التي تعتمد موعد المولد النبوي 2023 عطلة رسمية في البلاد.

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